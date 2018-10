Licht und Raum

Ob zeitloses Design oder ein moderner Look - Materialkombinationen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und sind besten geeignet, um Mobiliar zu ergänzen. Der Mix aus Holz und Glas ist die perfekte Wahl für Möbel, die nicht kühl, sondern cool, nicht altmodisch, sondern zeitlos sind und harmoniert mit vielen Wohnstilen. Schlicht eingerichteten Räumen wird dadurch Gemütlichkeit verliehen, enge Räume werden dank der Glaselemente geschmackvoll aufgelockert.

Funktionalität und Optik

Wohn-, Ess-, Schlafzimmer oder Flur - Holz in Kombination mit Glas sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Eine energiebewusste LED-Beleuchtung erhellt den Raum mit einer indirekten Lichtquelle und setzt gleichzeitig das Modestück in Szene. Bein Anspruch an eine hohe Produktqualität werden sowohl Massivholz mit natürlichen Oberflächen als auch moderne Holzwerkstoffe mit unterschiedlichen Beschichtungen und farbigen Lackierungen verwendet. Das Glas kann mit Veredelungsprozessen wie Digitaldruck oder Sandstrahltechnik individuelle Muster, Motive und Farben zaubern. pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018