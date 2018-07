Liebenswerte Stadt mit Charme

Anzeige

Unweit der Deutschen Weinstraße gelegen, in Weinberge gebettet bietet Freinsheim seinen Einwohnern und Gästen Ruhe und Gemütlichkeit, aber eben auch alles, was die traditionelle Freude am Feiern mit sich bringt. Wir haben beim Verkehrsverein Freinsheim nachgefragt, was das Stadtmauerfest ausmacht und wo die Besonderheiten liegen.

Stadtmauerfest – das Musikprogramm Zu einem rauschenden Fest gehört immer auch gute Musik. Freitag, 13. Juli Ausschankstelle Mc Brother’s of Freedom, ab 19 Uhr: Basement Day – Oldies, Rock und moderne Unterhaltungsmusik

Vinothek Kirchner, ab 19 Uhr: Good Times – Oldie Night

Altstadtterrasse Freinsheim, ab 18 Uhr: Band Fame – Rock, Pop, Classics von den 60ern bis heute

Weinstube Weinreich C, ab 19.30 Uhr: Glanzblick and friends – Eigenkompositionen und Coversongs, besinnliche Vocals und unplugged Songs wechseln sich ab mit knackig-groovig tanzbaren Nummern.

Altstadthof, ab 19.30 Uhr: Rayen del Solar & Jakob Mayer Samstag, 14. Juli Vinothek Kirchner, ab 18 Uhr: Hossa – Party-Rockband

Altstadtterrasse Freinsheim, ab 19 Uhr: Robin Sun – Pop, Soul, Rock Weinstube Weinreich C, ab 19.30 Uhr: Glanzblick and friends – Eigenkompositionen und Coversongs, besinnliche Vocals und unplugged Songs wechseln sich ab mit knackig-groovig tanzbaren Nummern.

Altstadthof, ab 19 Uhr: Jam Sonntag, 15. Juli von-Busch-Hof Verkehrsverein, ab 12 Uhr: Christopher Wüst Band

Ausschankstelle Mc Brother’s of Freedom, ab 18 Uhr: 2 OF US – Gute-Laune-Musik mit Akustik-

Gitarren, Rock der 60er bis 90er, moderne Unterhaltungsmusik

Altstadtterrasse Freinsheim, ab 14 Uhr: Duo Reflection – Rock-, Pop-, Country-, Bluessongs internationaler Stars – unplugged

Weinstube Weinreich C, ab 16 Uhr: Glanzblick and friends – Eigenkompositionen und Coversongs, besinnliche Vocals und unplugged Songs wechseln sich ab mit knackig-groovig tanzbaren Nummern. Montag, 16. Juli Altstadtterrasse Freinsheim, ab 18 Uhr: Robin Sun – Pop-Classic

0815 extrem gut® die Lounge, ab 18 Uhr: „The Flames“ – Soft-Rock der 60er

Weinstube Weinreich C, ab 18 Uhr: Glanzblick – Eigenkompositionen und Coversongs, besinnliche Vocals und unplugged Songs wechseln sich ab mit knackig-groovig tanzbaren Nummern.

Was zeichnet das Stadtmauerfest aus? Weshalb sollte man sich die Veranstaltung auf keinen Fall entgehen lassen?