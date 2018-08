Endlich ist es wieder soweit – die Kerwe Sandhofen startet in ihre nächste Runde. Vom Samstag, 25., bis Dienstag, 28. August, darf wieder angestoßen, gerockt und gefeiert werden. Die Veranstalter haben auch in diesem Jahr dafür gesorgt, dass hier jeder sein Unterhaltungs-Glück findet. Angefangen mit der großen Eröffnung am Kerwe-Samstag, bei der der traditionelle Kerwe-Umzug vom Stichplatz zum Denkmal führt, wo der Startschuss auf der Bühne mit Fassanstich fällt, bietet die Kerwe wieder einiges, um ihre zahlreichen Gäste bei Launa zu halten.

Neben einem bunten und abwechslungsreichen Musikprogramm, welches alleine schon die vier Kerwe-Tage ausfüllen könnte, sind zusätzlich zahlreiche Fahrgeschäfte rund um das Rathaus aufgebaut, was besonders den jüngeren Besuchern große Freude bringen wird. Ein weiteres Highlight ist der Kerwe-Sonntag, an dem nicht nur Läufer ihre Sportschuhe schnüren können, um beim Kerwe-Rundlauf ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen – es locken auch noch den ganzen Tag über Sandhofer Einzelhändler, die an diesem verkaufsoffenen Sonntag ihren Kunden besondere Aktionen bieten. Unterhaltung auf der Bühne verspricht neben den vielen Musik-Acts auch das Rhein-Neckar-Theater, das unter anderen mit Ewa’s Musical Melodien aufwartet und den Zuschauern wieder eine tolle Show verspricht.

Für die Sandhofer ohnehin ein fester Termin im Kalender, aber auch für viele andere Mannheimer und Menschen der Metropolregion ein Muss: die Sandhofer Kerwe. Bei diesem tollen Programm kann man sich ja nur noch kerwe-fertig machen – los geht’s! miz

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018