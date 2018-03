Ludwigshafen - Stadt im Wandel

Anzeige

Von der Vision zur Realität - ob es um den Standort geht oder um Unterstützung zur Selbstständigkeit: Ludwigshafen bietet für junge Unternehmen gute Rahmenbedingungen. Ob die Neuausrichtung der Stadt an den Rhein, die Stärkung der kleinen und mittelständischen Unternehmen oder die Neuausrichtung des Images - alles gemeinsam hat dazu beigetragen, die Attraktivität von Ludwigshafen zu steigern.

Am Rhein entsteht derzeit ein neues Stadtquartier, das neben einem Einkaufszentrum mit circa 30 000 Quadratmetern Verkaufsfläche eine Vielfalt an Freizeitaktivitäten und Erholungsmöglichkeiten bietet. Hand in Hand mit diesem Vorhaben geht der Umbau der Innenstadt einher. Ziel ist es, die City mit modernen und kundenfreundlichen Unternehmen und Dienstleistern attraktiver zu machen und nachhaltig zu verbessern. Als ein wichtiger Baustein gilt hierbei das City-Programm, ein Förderprogramm für Einzelhandel, Gastronomie und Kreativwirtschaft. Kleine und mittlere Unternehmen können mit bis zu 50 Prozent der Investitionen mit nicht rückzahlungspflichtigen Zuschüssen bei ihren Ansiedlungs- und Investitionsvorhaben unterstützt werden. Die WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Ludwigshafen (W.E.G.), die kommunale Wirtschaftsförderung, berät hierzu individuell.

Den Start in die Selbstständigkeit erleichtern - das ist die Aufgabe der TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH (TZL). Die Zielgruppe der Beratung, Förderung und Begleitung sind Menschen, die ein innovatives, technologieorientiertes Unternehmen gründen möchten. Das TZL stellt für diese mietvergünstigte Büroräume, sogenannte Inkubatorräume, bereit. Außerdem stehen Seminar- und Besprechungsräume zur Verfügung. Das TZL berät auch zu Themen wie Business Plan, Finanzierung und Fördermittel, Unternehmensstrategie und Öffentlichkeitsarbeit.