Lust auf Neues im Eigenheim

Anspruchsvolle Wohnlösungen vom Boden bis zum Lichtschutz sind die Passion von Walter Ampersberger und seinem Team. Gerade im Frühling erwacht die Lust auf Neues, Frisches, Leichtes und Unbeschwertes. Wer auch das Verlangen nach einem neuen Lebensgefühl hat, sollte bei der BDS-Leistungsschau am Stand der Profis für Wohntextilien, Interieur Design und modernes Ambiente vorbeischauen und sich beraten lassen. Denn die Experten haben den Blick für das Besondere und kennen sich bestens in der Designwelt aus, die ständig mit neuen Farben und Einrichtungsideen aufwartet. Ob ländliche Gemütlichkeit, universeller Retro-Chic oder charmanter Luxus: Schon mit kleinen Akzenten lässt sich das Leben im Haus und im Outdoor-Bereich verändern. Mit Know-how, sorgfältiger Planung und Liebe zum Detail nimmt sich das Team den individuellen Wünschen der Kunden an und informiert über die diversen Möglichkeiten hinsichtlich Deko- und Gardinenstoffen, Bodenbelägen, Sonnen- und Insektenschutz, Polstern sowie Tapeten- und Wandgestaltung. pr/imp