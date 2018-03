Markantes Erscheinungsbild

Anzeige

Der neue, umfassend verbesserte Ford EcoSport bereichert das europäische Wachstumssegment der kompakten SUV mit hochmodernen Sicherheits- und Assistenztechnologien, einem frischen Design und neuen Optionen. Das aufgewertete Modell kommt mit Front- und erstmal auch mit intelligentem Allradantrieb auf den Markt. Als kleinstes Allradfahrzeug im Produktportfolio von Ford Europa tritt der neue EcoSport in Kombination mit dem neu entwickelten EcoBlue-Turbodiesel-Motor an. Es ist das erste Mal, dass Ford dieses hocheffiziente Aggregat für eine Pkw-Baureihe anbietet. Der Vierzylinder mit 1,5 Liter Hubraum leistet im neuen EcoSport 92 kW (125 PS) und zeichnet sich durch optimierte CO2-Emissionen aus. Der Kraftstoffverbrauch des EcoSport liegt kombiniert bei 4,1 l/100 km. Die CO2-Emissionen (kombiniert): 134 – 107 g/km.

Neue Ausstattungsvariante

Weiteres Novum für die Baureihe, die 2014 ihr Europa-Debüt feierte: Sie geht erstmals auch in der sportlich ausgelegten Ausstattungsvariante ST-Line an den Start und überzeugt zudem mit einer erweiterten Zahl an Assistenzsystemen. Neben dem sprachgesteuerten Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 gehören hierzu auch die Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, ein Toter-Winkel-Assistent sowie die praktische Rückfahrkamera.

Zwölf frische Lacktöne unterstreichen den dynamischer und zugleich robuster gestalteten Auftritt des neuen Ford EcoSport und bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten – so etwa durch die Option, das Dach in Kontrastfarbe lackieren zu lassen. Dabei werden auch die Dachsäulen, die oberen Türrahmen, der Dachkantenspoiler sowie die Außenspiegel-Halterungen in der gewählten Tönung ausgeführt. Das ebenfalls neu designte, hochwertiger gestaltete Interieur zeichnet sich durch einen weiter verfeinerten Komfort aus. Beispiele: der acht Zoll große Touchscreen, der gut erreichbar zentral in der Mittelkonsole montiert ist, das beheizbare Lederlenkrad sowie clevere Stau- und Ablagefächern inklusive eines verstellbaren Kofferraumbodens.