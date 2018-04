Mehr Farbe im Leben

Anzeige

Der Trend hin zur Farbe ist ungebrochen, denn Farben sorgen für gute Laune und Abwechslung. Insbesondere das gelungene Zusammenspiel von Farbe, Form und Material schafft stets das passende Umfeld zum Wohlfühlen.

Ob klassisch dezent, fröhlich bunt oder ausgewogen Ton in Ton: Die Wünsche sind vielfältig – so vielfältig wie das innovative Farbmisch-System Krautol Colour. Es bringt Farbe und Qualität in das Zuhause: Mit hochwertigen Innen- und Fassadenfarben und einer großen Auswahl an Farbtönen kann man ein tolles Farbspektrum in bester Qualität und Brillanz erleben. Interessierte können sich im Webau Fachmarkt inspirieren und beraten lassen.

Die zusätzlichen Pigmentpasten erweitern das Farbtonspektrum im Blau-, Rot- und Orangebereich. Auch Trendfarbtöne in zartem Pastell, Mint und weitere aktuelle Nuancen sind möglich. Das Mischsystem ist außerdem optimal abgestimmt auf alle wässrigen Produkte aus dem Hause Krautol und ist für farbstarke und brillantere Farbtöne besonders optimiert.