Meisterbetrieb bildet Nachwuchs aus

Kommt die Meisterpflicht für Fliesenleger zurück? Auf die Antwort auf diese Frage warten Unternehmen wie Fliesen Seitz aus Seckenheim mit großer Spannung. Im Jahr 2004 war die Meisterpflicht für diese und 52 weitere Gewerke entfallen. Hiervon versprach sich die damalige Bundesregierung mehr Wettbewerb und Unternehmensgründungen. Diese Reform hatte zur Folge, dass sich Personen, die den Beruf des Fliesenlegers nicht gelernt haben, selbstständig machen konnten. Jedoch hatte diese Änderung der Handwerksordnung auch zur Folge, dass weniger Meister vorhanden sind, um Lehrlinge auszubilden, was zu einem Nachwuchsproblem führte. Im Bundestag wird nun eine Koalitionsgruppe gegründet, die sich mit dem Thema und unter welchen Voraussetzungen eine Rückvermeisterung möglich ist, beschäftigen wird.

Meisterbetrieb mit Tradition

Anders als in manchen der seit dem Wegfall der Meisterpflicht gegründeten Unternehmen handelt es sich bei Fliesen Seitz um einen zertifizierten Meisterbetrieb. Im Traditionsunternehmen, das seit über 55 Jahren am Markt aktiv ist, wird ausschließlich auf ausgebildete Mitarbeiter gesetzt. Viele Azubis sind in den letzten 50 Jahren bei Seitz ausgebildet worden und fanden anschließend in anderen Betrieben Arbeit oder wagten den Schritt in die Selbstständigkeit.

Das Fliesenhandwerk entwickelt sich beständig weiter, so müssen auch die Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand sein, um die aktuellen Trends fachgerecht umzusetzen. XXL Fliesen, Zementfliesen in historischem Design oder Fliesen in Holzoptik erfreuen sich zur Zeit großer Beliebtheit. Fliesen Seitz setzt auf kontinuierliche Weiterentwicklung des Know-hows der Mitarbeiter. So ist das Unternehmen vom Qualifizierungsprogramms „Zert-Fliese“ zertifiziert. Diese Qualifizierung steht für Qualität und fundiertes Wissen . pr

