Meisterstück eines Vereins

Im Dezember vergangenen Jahres wurde er 60 Jahre alt. Manche Menschen denken dabei allmählich an ihren Ruhestand. Nicht so der Gemeinnützige Verein Mannheim-Rheinau, der im Jahre 1957 gegründet wurde. Auch im 61. Jahr seines Bestehens zeigt er sich agil und innovativ – das von ihm veranstaltete Große Rheinauer Stadtteilfest zeugt in beredter Weise davon.

Seit seiner Gründung ist der Gemeinnützige Verein aus dem Leben des Stadtteils nicht mehr wegzudenken. Alle großen, stadtteilübergreifenden Aktivitäten werden von ihm organisiert – vom Neujahrsempfang über das Stadtteilfest und den Martinszug bis zur Gedenkfeier zum Volkstrauertag.

Vor allem der Neujahrsempfang ist ein Aushängeschild der Rheinau – nicht nur, weil er von seiner Besucherzahl der größte aller Mannheimer Stadtteile ist, sondern auch der hochrangigste. Spitzenpolitiker geben sich hier die Klinke in die Hand – unvergessen die Rede von Ex-SPD-Chef Franz Müntefering 2012. Im vergangenen Jahr kam ein junger CDU-Politiker, der bereits von sich reden gemacht hatte und von dem man annehmen konnte, dass er was wird. Kurz darauf ist er Bundesgesundheitsminister: Jens Spahn.