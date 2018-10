Mit dem richtigen Plan durchstarten

Die Feudenheimer Hauptstraße ist von Samstag, 20. Oktober, ab 6 Uhr bis Sonntag, 21. Oktober, 22 Uhr von der Diakonissenstraße bis zur Ecke Liebfrauenstraße mit Verbot für Fahrzeuge aller Art und Absperrschranke voll gesperrt.

Die Zufahrt für die Anwohner zu ihren Anwesen ist jedoch gewährleistet. Im gesamten Veranstaltungsbereich, also innerhalb der Vollsperrungen, gilt absolutes Halteverbot, auch auf dem Seitenstreifen.

Bedingt durch die Sperrung der Hauptstraße sind vom 20. Oktober, 12.30 Uhr bis zum 21. Oktober, 20.30 Uhr folgende Ersatzhaltestellen für den Busverkehr durch die RNV eingerichtet: In der Odenwald-/Ecke Neckarstraße; in der Neckarstraße in Höhe des ehemaligen Postamtes; in der Andreas-Hofer-/Ecke Jahnstraße und in der Lauffener Straße 8 bis Einmündung Brunnenpfad. red

