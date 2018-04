Mit der Sonne wohnen – das Glashaus

Anzeige

Fachmännische Beratung

Seit 1987 existiert das Familienunternehmen Karl Arlt in der zweiten Generation in Lampertheim und bringt langjährige Erfahrung und Kompetenz mit. Als aktuelles Mitglied des „Bundesverbands für Wintergärten“ werden die Kunden vom freundlichem Personal fachmännisch beraten und von der Planung bis zur Durchführung betreut. Ein Mitglied des Verbandes steht für fundierte Kenntnisse und qualitätsbewusste Realisierung ihrer Wünsche im heutigen Stand der Technik. Die fest angestellten Mitarbeiter aus der Region sind ständig am Puls der Zeit, durch Fortbildungen und Seminare gibt es für jede Bausituation eine Lösung.

Interessenten sind unverbindlich in die Ausstellungsräume in Lampertheim eingeladen und sie erfahren viel Wissenswertes und Hintergrundinformationen in einer angenehmen Atmosphäre zu ihrem Vorhaben. Die Ausstellungsräume sind komplett renoviert worden und der neue flexible Outdoor Pavillon „BAVONA TP6500“ verbindet mediterranen Charme mit variabel neigbaren Aluminium-Lamellen für perfekten Schutz gegen Sonne und Regen. Die natürliche Luftzirkulation durch die Lamellen wirkt wie eine umweltfreundliche Klimaanlage. Und am Abend zaubert eine stromsparende LED-Beleuchtung auf Wunsch ein stimmungsvolles Ambiente. Im Außendienst berät Andre Trautmann die Kunden auch unverbindlich vor Ort.

Bei Karl Arlt erhält man: Festpreisgarantie für jedes Bedürfnis und Budget, unverbindliche und kostenlose Beratung sowie 3D-Computerplanung, inklusive der Einholung von Baugenehmigungen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.04.2018