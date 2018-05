Mit einem Besuch auf dem Mittelaltermarkt fing alles an

Anzeige

Zu seinem einträglichen Hobby kam Martinek durch eine andere Leidenschaft: den Besuch von Mittelaltermärkten. Dort begegnete er einem Messerschleifer mit Schleifstein, der ihn im Anschluss mehrere Tage lang in das Handwerk einführte. „Ich habe das aber schon als Kind während eines Ferienjobs in der Schlachterei gelernt“, verweist Martinek auf seine Vorkenntnisse. Schließlich kam ihm die Idee, seine Dienste in einer großen Stadt wie Mannheim anzubieten – mit Erfolg. „Viele Kunden suchen schon lange nach so einem Angebot, deshalb nehmen manche von ihnen auch Fahrstrecken von 100 Kilometern auf sich, um zu mir zu kommen“, berichtet er stolz. Allerdings bietet Martinek seine Dienste nur von März bis Oktober an: „Die Präzisionsarbeit am Schleifstein ist mit klammen Fingern im Winter zu gefährlich, und der Gesundheit tut das lange Verweilen in der Kälte auch nicht gut“, erklärt er. imp

