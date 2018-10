Mitfeiern statt selbst in der Küche stehen

Gerade Gastgeber kommen bei der eigenen Veranstaltung oft zu kurz. Deshalb hat es sich das Team von Straub Catering zur Aufgabe gemacht, seine Kunden von Anfang an zu entlasten: vom Erstkontakt über die individuelle Beratung bis zum Service bei der Veranstaltung. Neben Privatkunden, die Geburtstage, Hochzeiten oder andere Feste feiern, füllen auch Firmen mit Jubiläen, Tagungen oder Vorträgen den Veranstaltungskalender. Wo man auch feiert, Straub liefert an den gewünschten Ort. Oder man feiert direkt in den Räumen in der Speyerer Tullastraße. Auf Wunsch kann der Kunde aber auch zwischen Veranstaltungsorten in der ganzen Metropolregion wählen, darunter schmucke Weingüter, moderne Säle und sogar Sandstrand. Ob ein Flying Buffet, leicht und erfrischend im Geschmack, ein BBQ- und Smoker-Buffet mit Grill-Klassikern oder aber das servierte Drei-Gänge-Menü – bei Straub Catering sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Für alle Gelegenheiten liefert das Unternehmen Straub auch das nötige Equipment – vom Besteck über Lounge-Mobiliar bis hin zum Kühlfahrzeug. imp

Straub Catering Tullastraße 37 67346 Speyer & 06232/69 99 30 www.straub-catering-artists.de info@straub-catering-artists.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018