Mitmachen, Radeln und Feiern in der City

Anzeige

„Monnem Bike – das Festival“, präsentiert am Samstag, 16. Juni, von 11 bis 20 Uhr wieder alles rund um das Thema Fahrrad. Die bereits traditionellen Formate „Radparade“ und „Radsalon“ sind wieder fester Bestandteil des Festivals, das sich auf Dauer vornimmt, neben dem Fahrrad das Thema Mobilität und ein anderes Erleben der Stadt in den Fokus zu stellen. Dazu werden kleine Bereiche der Innenstadt anders gestaltet. „Ich freue mich, dass der Gemeinderat mit seinem Beschluss zur jährlichen Durchführung des Festivals ein nachhaltiges Zeichen für mehr Radverkehr gesetzt hat“, so Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Beim mittlerweile 9. Radsalon präsentieren sich auch in diesem Jahr zahlreiche Händler exklusiv auf der Ausstellungsfläche auf den Kapuzinerplanken. Vom City-E-Bike über das schnittige Hightech-Rennrad und dem praktischen Faltrad bis zu erlesenen Manufaktur-Rädern bietet der Radsalon alles, was das Radlerherz begehrt. Und natürlich kommt auch die Praxis nicht zu kurz: Wer sein Wunschrad gerne prüfen möchte, kann beim Testparcours entlang der Kunststraße gleich eine Probefahrt unternehmen. Kostenlose Beratung und Sonderaktionen zum Festival runden das Angebot ab. Von 11.30 Uhr bis 19 Uhr wird es auf den Kapuzinerplanken ein durchgehendes Programm mit Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstlern geben.

Weitere Aktionsflächen sind die Kunststraße von N 1 bis N 6 und das Quartier Q 6 Q 7. Neben dem Angebot der Händler, die Neues und Schönes rund um das Fahrrad präsentieren, gibt es ein vielfältiges Informationsangebot zum Bereich Mobilität im weitesten Sinne. Das gastronomische Angebot wird ausschließlich über Lastenräder abgedeckt. Auch FaBio, die Fahrradbibliothek der Stadtbibliothek, ist dabei und ergänzt das Angebot für die Besucher. Zudem wird es wieder umfangreiche Mitmachangebote vom Hochrad bis zur Jonglage geben – nachfolgend ein kurzer Überblick: