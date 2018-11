Modellpflege zum Jubiläum

Zum 50. Geburtstag der V7 präsentiert Moto Guzzi die V7 III. Die V7 III ist die dritte Generation der 2008 vorgestellten V7 mit Small Block Motor. Die V7 III präsentiert sich rundum modellgepflegt. Kundenzufriedenheit und Fahrspaß stehen auf dem Programm. Moto Guzzi V7 – Legende und Gegenwart.

Die V7 ist eines der bekanntesten und berühmtesten Moto-Guzzi-Modelle. Ihre weltweite Reputation basiert darauf, dass sie stets zuverlässig die Erwartungen und den Ruf der Marke Moto Guzzi vertreten hat. Seit 1967, als die ersten V7 in Italien verkauft worden sind, wurde die V7 zu einer Säule in der Moto-Guzzi-Modellpalette sowie zu einem Vorzeigeobjekt italienischer Motorräder. Die V7 überzeugte durch ihre Vielseitigkeit und ihr Design.

50 Jahre später präsentiert Moto Guzzi die dritte Auflage ihres Erstlingswerks: die V7 III. Es war schon eine Herausforderung, ein neues Modell mit dem Namen eines so berühmten Motorrades vorzustellen. Ein Name, der mit so viel Tradition und Erfolgen verbunden ist. Eine Herausforderung nicht nur, weil die V7 seit 2009 Markenbestseller und Einsteigermodell ist.

Wie viele andere berühmte Moto Guzzi, die lange das Modellprogramm geprägt haben, trägt die jüngste V7 die „römische Drei“ in ihrem Namen – V7 III. Rundum modellgepflegt behielt die V7 III all den Charme ihrer erfolgreichen Vorgängerin. Die neue V7 III zeigt sich authentisch, zeitlos und charakterstark. Die Leistung stieg auf 52 PS bei 6.200 U/min. Der Verbrauch liegt bei 6 Litern/100 km.

Die V7 III präsentiert sich in den bekannten und beliebten Standardversionen Stone, Special und Racer. Überwiegend mattes Schwarz bringt die V7 III Stone ins Bild. Besonders edel, mit viel Chrom, glänzt die Special. Mit ausgewählten Details erinnert die V7 III Racer an die großen Zeiten und Erfolge von Moto Guzzi im Rennsport.

Mit einer V7 III fällt die Entscheidung auf jeden Fall für ein ganz besonderes Motorrad – für eine Moto Guzzi nämlich. Noch exklusiver und noch individueller lässt sich die Welt der Moto Guzzi V7 III auf einem der 2018er-Sondermodelle genießen. Auf einer V7 III Milano, einer V7 III Rough oder sogar auf einer V7 III Carbon, von der es weltweit – als „Limited Edition” – nur 1921 Fahrzeuge geben wird. pr/red

