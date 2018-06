Moderne Räume richtig lüften

Anzeige

Frische Luft im Haus ist wichtig für unser Wohlbefinden. Sie ist aber auch notwendig, um uns mit dem nötigen Sauerstoff zu versorgen und zu hohe Luftfeuchtigkeit aus dem Haus abzuführen. Bei älteren Häusern reichte dafür die Fensterlüftung in der Regel aus, weil Undichtheiten am Baukörper für zusätzlichen Luftaustausch – aber auch für große energetische Verluste – sorgten.

Gesteigerte Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden und an ihre Luftdichtheit führen dazu, dass die manuelle Öffnung der Fenster allein nicht mehr genügt. „Im Neubau muss daher heute fast zwangsläufig über mechanische Lüftungskomponenten nachgedacht werden“, sagt Dipl.-Ing. Holger Schmidt, Bauherrenberater des Bauherren-Schutzbund (BSB). Doch welche Lüftungstechnik passt am besten zum Haus?

1. Einfache Abluftsysteme

Einfache Abluftsysteme führen verbrauchte Luft mechanisch unterstützt nach draußen ab. Frischluft gelangt etwa über Fensterfalzlüfter oder sogenannte Nachströmöffnungen, also gezielt angebrachte Undichtigkeiten, ins Haus zurück. Weil keine Wärme zurückgewonnen wird, sind die Heizenergieverluste relativ hoch. Dafür sind Kosten und Installationsaufwand überschaubar und die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden einfach.