Modetrends entdecken

Endlich werden die Tage wieder länger und die Temperaturen steigen. Beim verkaufsoffenen Sonntag in der Ludwigshafener Innenstadt am Sonntag, 5. Mai, sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kunden und Besucher aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar kommen nach Ludwigshafen, um sich über die aktuelle Frühjahrsmode zu informieren und dabei das eine oder andere Schnäppchen passend zur Saison zu machen.

Entspannt Bummeln

Der verkaufsoffene Sonntag eignet sich perfekt, um mit seinen besten Freunden wieder einmal einen entspannten Tag beim Bummeln zu verbringen. Unter der Woche hat man oft nicht genügend Zeit und auch samstags hat man oftmals andere Verpflichtungen. Wie gut, dass an diesem Sonntag die Geschäfte in der Ludwigshafener Innenstadt ihre Türen öffnen. So kann man sich ganz ohne Zeitdruck mit den aktuellen Frühjahrs- und Modetrends befassen und den Nachwuchs kann schöne Stunden mit den Großeltern verbringen.

Gemeinsam kann man dann auf die Suche nach dem ein oder anderen stylischen Stück gehen, das der eigenen Garderobe den gewissen frühlingshaften Touch verleiht. Zudem hat man mit den besten Freunden auch direkt die optimalen Shoppingbegleiter dabei, denn sie sagen einem offen, ob einem ein Kleidungsstück steht oder nicht. Spaß und dem perfekten Einkaufserlebnis steht somit nichts im Weg.

In der Rhein-Galerie finden die Besucher in 120 Shops alles, was man für den Start in den Frühling braucht. Und in 60 weiteren Shops im Rathaus-Center wird man sicherlich auch auf der Suche nach einem passenden Accessoire für den Frühling fündig.

In der Innenstadt verstehen sich die TOPinLU-Geschäfte als erste Adresse. Für den Wanderausflug in den Pfälzer Wald und Odenwald aber auch für eine Tour ins Hochgebirge wird man beim Einkauf von Berg- und Wanderschuhen bei Schuh-Keller professionell beraten. Aber auch bei den anderen Partnern des Verbunds findet man beispielsweise Mode, Accessoires, Schmuck, Spielwaren und vieles mehr.

Da Einkaufen bekanntlich hungrig macht, laden die vielen Cafés und Restaurants der Ludwigshafener Innenstadt zum Verweilen ein. Bei einem kleinen Snack, einem Eis oder einem Stück Kuchen kann man sich für das weitere Shoppingvergnügen stärken. LUKOM/imp

