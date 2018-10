Musik, Kunst, Krimi und jede Menge Spaß

Auch Feudenheim und Wallstadt zeigen sich äußerst engagiert bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“. So bieten die Stadtteile jede Menge Kunst, Live-Musik, diverse Getränke und leckere Köstlichkeiten.

In Wallstadt eröffnet der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel in der Physio-Praxis Walz das Event. In Feudenheim übernimmt dies Christian Schultz, der zweite Vorsitzende der Feudenheimer Bürgergemeinschaft.

Ausgewählte Aktionen im Überblick:

n Hofladen Bossert: Partystimmung kommt in der Mosbacher Straße 15 auf, wenn DJ Tanne an den Turntables steht. Dazu werden belegte Brote mit Wurstspezialitäten des Guckertshofes sowie Suppe und Chilli con Carne gereicht. Für Groß und Klein gibt es außerdem diverse Getränke – vom warmen Apfelsaft bis hin zu Glühwein. Wer sich am Waffelstand eine süße Freude gönnt, spendet damit außerdem automatisch für krebskranke Kinder.

n BDS Feudenheim: Der BDS Feudenheim veranstaltet auch in diesem Jahr ein besonderes Krimiabenteuer. Aus Oliver Hofmanns Krimi „Vermächtnis“ können die Besucher bei Sina Schreibwaren, Kinderspielwaren Minou, Yoga-Zentrum Waldkirch, Optik Siegert, Allianz Versicherung Hess und Kaiser sowie bei Foto Proßwitz jeweils einen Ausschnitt lesen. In der Buchhandlung Waldkirch liest der Autor die Passagen dann noch einmal komplett vor. Im Anschluss gilt es, drei Fragen zum Krimi richtig zu beantworten und das Antwortkärtchen bis 22 Uhr einzuwerfen. Denn dann werden unter allen Teilnehmern die Krimis verlost.

n Haushaltswaren Soyez: In der Hauptstraße 100 stellt Heiko Diehl seine Acrylgemälde sowie allerlei Kunstwerke, angefertigt mit feinsten Ölfarben sowie seltenen Ölpastellfarben, aus. imp

