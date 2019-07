Musik liegt in der Luft – Stimmung garantiert

Musikalisch wird beim 40. Stadtteilfest Schwetzingerstadt wieder einiges geboten, denn was ist ein Straßenfest ohne Musik? Mitsingen, tanzen, schunkeln oder einfach im Hintergrund genießen – die verschiedenen Programmpunkte sorgen dafür, die Menschen in Feierlaune zu bringen und für einige kurzweilige Stunden in geselliger Atmosphäre zu sorgen. Denn das ist es, weswegen die Besucher den Weg zum Stadtteilfest finden: um sich zu unterhalten und die Stimmung zu genießen, die an diesem Wochenende Einzug in den Stadtteil hält und sich entlang der Otto-Beck-Straße präsentiert.

SmoKingZ

Am Samstagabend, 13. Juli, stehen SmoKingZ auf der Bühne beim Stadtteilfest. Um 20 Uhr geht es los, dann ist Stimmung garantiert. Die fünf Musiker – Maria, Mario, Tim, Howie und Simon – lieben den Schlager und vermitteln diese Leidenschaft auch ihrem Publikum bei ihren Auftritten. Mario Honguero ist Bandleader und Geschäftsführer der Schlager- und Partyband, die er im Jahr 2011 gründete.

Der Name „SmoKingZ“ bezieht sich nicht nur auf gepflegte Bühnenkleidung oder ein perfektes und modernes Bühnenbild, vielmehr symbolisiert es die niveauvolle Performance, die mit perfekten Stimmen präsentiert wird“, so beschreibt es die Band auf ihrer Homepage. „SmoKingZ“ haben immer die Herausforderung gesucht, als „4+1 (Mann/Frau)-Band“ zu agieren, um die gesangliche und musikalische Qualität optimal auf die Bühne zu bringen, heißt es dort weiter.

Frauenschuh & Friends

Frauenschuh & Friends nennt sich die Gruppe von Musikfreunden, die am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr aufspielen wird. Die Band rund um den Mannheimer Hans Frauenschuh präsentiert wie bereits in den früheren Jahren beim Stadtteilfest eine spannende musikalische „Best of“-Reise mit ausgewählten Popsongs der vergangenen Jahrzehnte.

So können sich die Besucher auf einen bunten musikalischen Mix am Sonntagvormittag freuen. Direkt nach dem ökumenischen Gottesdienst geht es los. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019