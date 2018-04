Mut zur Veränderung

Anzeige

Das Capitol Mannheim erarbeitete zusammen mit Michael Herberger und Rino Galiano ein Musiktheater, das sich mit dem Sommer 1817, der Geburtsstunde des Fahrrads und vor allem mit Karl Drais, seinem Erfinder und Konstrukteur, auseinandersetzt. Dabei steht der Geist der Innovation als treibende Kraft im Mittelpunkt. Sich über das scheinbar Gottgegebene zu erheben, die eigene Kraft zu nutzen, um ein in Regeln erstarrtes System in Bewegung zu bringen, ist nicht bloß eine historische Anekdote, sondern der Ur-Antrieb der Menschheitsgeschichte.

Ab Juni übernimmt Sascha Krebs, den Capitol-Gästen schon lange als Ensemble-Mitglied bekannt, die Hauptrolle des Karl Drais. Krebs wird auch den Che in EVITA geben, dem neuen Musical aus dem Hause Capitol, das am 13. September Premiere feiert. Darüber hinaus finden sich im Juni mit Im weißen Rössl am 9. Juni, Hair am 7. Juni und I Want It All am 13. Juni noch weitere Eigenproduktionen auf dem Spielplan, bevor die Umbauphase, beginnt. Am 31. August wird das Haus wiedereröffnet. red