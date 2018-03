Natürlich und ungezähmt

Anzeige

Pure Line

Straight und wild zugleich: Die spannenden Trendfrisuren der Pure Line leben von tragbaren, grafischen Linien und akkuraten Schnitten – eine schlichte Fashion-Formel, die durch besondere Ausdrucksstärke besticht. Zwei Themen-Welten stehen bei den Trendcuts besonders im Fokus: der minimalistische Look und der strukturierte Style. Als Grundlage dient beiden Looks ein handwerklich ausgefeilter Basis-Cut. Raffinierte Stufungen und hellere Farbakzente im erdigen Grundton vervollständigen einen cleanen, modernen und unantastbaren Look und schaffen zugleich die Basis für vielfältige Stylingmöglichkeiten, für Leute mit einem klaren Ziel vor Augen und Lust auf Abwechslung.

Futuristic Line

Die Modemacher werfen einen Blick in die Zukunft und zeigen mit avantgardistischen Stylings, wo die modische Reise hingeht. Die dynamischen Linien und strukturierten Formen des Basis-Cuts werden in der dritten Stylingvariante auffällig, experimentell und futuristisch, und bringen Lebendigkeit in die Haare. Die Trendcuts erlauben es, aus dem Alltag auszubrechen und alle Facetten der eigenen Persönlichkeit auszuleben – als klarer Ausdruck von Individualität und Furchtlosigkeit.

Die Modelinien umfassen nicht nur innovative Frisurenideen, sondern auch trendsichere Make-up-Kreationen. Grundlage dafür ist ein ganzheitliches Konzept, das Kreativität und Pflege vereint. So werden Schönheit und Wohlbefinden in Einklang gebracht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.03.2018