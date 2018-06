Natürliche Klimaanlage

Anzeige

Wer den Bau eines Hauses plant, denkt an die Zukunft. Und wer an die Zukunft denkt, kommt am Thema Wärmeschutz nicht vorbei. Denn die globale Klimaveränderung ist in vollem Gange, die Sommer werden im Durchschnitt länger und wärmer. Wenn draußen unerträgliche Hitze herrscht, werden angenehm temperierte Wohn- und Schlafräume zu wahren Oasen.

Temperaturen bleiben im Inneren angenehm niedrig

Dieser Wohlfühleffekt hängt maßgeblich vom Wandbaustoff ab. Aus diesem Grund setzt man in südlichen Ländern seit Jahrtausenden auf den bewährten Baustoff Ziegel und seine klimaregulierenden Eigenschaften. Trotz sengender Hitze bleiben dort die Temperaturen im Inneren angenehm niedrig. Das liegt vor allem an der hohen Wärmespeicherfähigkeit von gebranntem Ton. Jeder, der sich an heißen Tagen in alten Klinkerbauten wie Schulen oder Postämtern aufhält, kennt diesen angenehmen Wohlfühleffekt. Im Gegensatz zu Leichtbauweisen können Ziegel die gespeicherte Wärme lange halten und geben sie erst nach und nach wieder ab. Ziegel gleichen jedoch nicht nur Temperaturschwankungen aus, sondern wirken durch ihr kapillares Gefüge auch feuchteregulierend. Damit punkten Ziegel nicht nur als Hitzeschild, sondern auch in Sachen Wohngesundheit und Wohlbehagen.

Ganzjährig Wohlfühlklima

Der nachhaltige Baustoff Ziegel erfüllt damit alle Anforderungen an moderne Bauvorhaben. Egal ob Stadtvilla, Landhaus oder Bungalow – wer auf Ziegel als natürlichen Hitzeschutz setzt, kann sich die teure Klimaanlage sparen und den Sommer auf diese Weise kostengünstig genießen. Den Winter im Übrigen auch – denn wärmedämmende Ziegelwände sorgen das ganze Jahr über für ein optimales Wohlfühlklima. djd