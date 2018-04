„Neckar Runner“ starten in den Mai

Anzeige

Die Anmeldezahlen sind 14 Tage vor dem Start überaus erfreulich. Schon jetzt haben sich über 500 Aktive gemeldet, darunter natürlich das Soprema-Team mit zahlreichen Lauf-Assen. Auch die Spitzentriathletin Laura Philipp, seit Kurzem Mitglied im Soprema-Team, wird vor Ort sein. Am Wochenende vor dem Lauf in Mannheim feiert sie ihren Saisonauftakt beim Half Ironman 70.3 in Marbella.

Als Top-Favorit bei den Herren geht der Vorjahressieger Steffen Ulmrich vom Engelhorn Sports Team beim Neckar Run an den Start, um mit seinen Teamkollegen wieder um Bestzeiten zu kämpfen. Neben den Läufen sorgen Wolfgang Grünwald vom RNF und DJ Nando für beste Unterhaltung auf dem TSV-Sportgelände. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Alle Besucher können sich auf eine einzigartige, inspirierende Atmosphäre freuen. „Für uns stehen die Freude am Laufen, Spaß und Unterhaltung im Mittelpunkt“, so Winfried Traub. imp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.04.2018