Neu im Angebot: Suzuki

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden seit Februar noch mehr bieten können“, sagt Thomas Braun, wenn er über die Erfolgsgeschichte des Autohauses Braun in Lampertheim-Hüttenfeld spricht. „Denn seitdem sind wir auch Suzuki-Händler – zusätzlich zu unserem bisherigen Angebot.“

Immer schon war es die Philosophie des Teams, die Kunden rundherum zufriedenzustellen. Eine Verbreiterung der Angebotspalette war ein logischer Schritt. So haben die Kunden einen Ansprechpartner für gleich drei Marken. Schließlich ist das Autohaus Braun bereits seit über 35 Jahren Honda-Händler und seit rund zehn Jahren Service-Partner des französischen Herstellers Peugeot. Hinzu kommt nun, dass das Team als Werkstatt-Service-Partner und Neuwagen-Vertriebs-Partner von Suzuki fungiert.

Dass die Mitarbeiter des inhabergeführten Unternehmens ständig weitergebildet werden, um ihr Fachwissen auf dem neuesten Stand zu halten, zahlt sich also sowohl für das Autohaus als auch für die Kunden aus. „Know-How durch Erfahrung, Kompetenz durch Qualifikation und Qualität durch Investition“, lautet das Rezept für den Erfolg.

Das Autohaus Braun hat neben Neu- und Gebrauchtwagen seiner Vertragspartner auch zahlreiche Gebrauchte anderer Marken im Angebot. „So können wir den Kunden wirklich ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten anbieten.Damit können sie direkt vergleichen, ohne zu verschiedenen Anbietern gehen und mehrere Termine ausmachen zu müssen“, sagt Braun.

In der Werkstatt wird mit modernster Diagnosetechnik und Ausrüstung gearbeitet. Dabei kommen ausschließlich hochwertige Originalersatzteile zum Einsatz, so dass eine bestmögliche Wartung und die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge gewährleistet werden kann. Kostenlose Ersatzwagen und Wartetermine garantieren zudem eine bequeme Abwicklung. Durch die Partnerschaft mit dem Euro Repar Car Service werden in dem Kfz-Meisterbetrieb die Wartung, Reparatur und Ersatzteilbeschaffung für Fahrzeuge aller Marken unter Einhaltung der jeweiligen Herstellervorgaben durchgeführt und der Erhalt der Garantie gewährleistet. Zudem ist das Team Ansprechpartner für Finanzierung, Leasing oder Versicherung. „Wir beraten unabhängig und können immer die beste Lösung für die Kunden anbieten“, sagt Braun. red

