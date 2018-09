Neuer Termin für das Weinfest

Wie in den vergangenen beiden Jahren steht auch 2018 wieder das Weinfest der ADG auf dem Programm. Eigentlich war die beliebte Veranstaltung in den früheren Jahren auf das zweite oder dritte Oktober-Wochenende terminiert. Aufgrund der warmen Temperaturen in diesem Sommer ist das allerdings dieses Jahr nicht möglich – bis dahin würde es schlicht und ergreifend keinen neuen Wein mehr geben.

Die Weinlese und damit auch die Verpressung sind in diesem Jahr früher als gewöhnlich, so dass auch das ADG-Veranstaltungsteam darauf reagiert. Denn natürlich freuen sich die Besucher des Weinfests wie in jedem Jahr auf neuen Wein und Zwiebelkuchen. Diese Leckereien können sie dann wieder am ADG-Platz in der Seckenheimer Straße/Ecke Augartenstraße in geselliger Runde genießen. Wann das so sein wird, wird die ADG rechtzeitig im Mannheimer Morgen ankündigen.

So können sich die Besucher das Datum bald in ihren Kalendern vormerken und einplanen. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018