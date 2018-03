Nicht nur für Häuslebauer

Anzeige

Auch bei der vierten Auflage der Messe Bausalon, die am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Februar, im CongressForum in Frankenthal stattfindet, ist eine erneute Vergrößerung der belegten Ausstellungsfläche und der Ausstellerzahl gelungen. Nunmehr über 80 ausgewählte Teilnehmer präsentieren sich und zeigen Neuheiten aus den Bereichen Bauen, Renovieren, Sanieren, Wohnen, Energie und Umwelt. Informative Fachvorträge, zahlreiche Aktionen und kompetente Beratungen an den Messeständen erwarten die interessierten Besucher aus Frankenthal und einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern.

Oberbürgermeister Martin Hebich eröffnet die Messe offiziell am Samstag um 11 Uhr. Messeveranstalter Michael Frits kann mit seinem Team bereits auf drei erfolgreiche „Bausalons“ am Standort Frankenthal zurückblicken. Für die vierte Auflage der Messe im CongressForum in Frankenthal setzt er dabei auf Bewährtes. Der Bausalon zeigt Neuigkeiten und Trends auf über 3000 Quadratmetern. Auf dem Freigelände (Stephan-Cosacchi-Platz) vor dem Haupteingang präsentieren sich weitere Aussteller. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Sparkasse Rhein-Haardt als Premiumpartner und Hauptsponsor wird auch 2018 fortgesetzt. Die Stadt Frankenthal präsentiert sich mit dem Eigen- undWirtschaftsbetrieb auf der Messe.

Die Angebotspalette richtet sich an Bauherren, Renovierer und Sanierer und reicht von Massiv-, Holz- und Fertigbauhäusern über Bauelemente wie Fenster, Türen, Markisen und Überdachungen, innovativen und energiesparenden Heizsystemen, Solar- beziehungsweise Photovoltaikanlagen und Stromspeichersystemen bis hin zu Bodenbelägen, Wasserfilteranlagen sowie Treppen-, Dach- und Kellersanierungen.