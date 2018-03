Nichts für Heimwerker

Anzeige

38 Prozent der Bundesbürger hatten in den vergangenen fünf Jahren mit Schimmelpilzbefall in ihren Wohnräumen zu kämpfen. Dies belegt eine aktuelle repräsentative Befragung, die ein Kölner Meinungsforschungsinstitut im Auftrag eines Sanierungsunternehmens durchgeführt hat.

Baufehler fördern die Bildung von Schimmel

In den Wintermonaten ist Schimmelpilz ein großes Thema. Hartnäckig hält sich das Vorurteil, Schimmelpilzbefall sei auf mangelnde Hygiene zurückzuführen. Dabei basiert Schimmelpilzbefall meist nicht auf falschem Wohnverhalten, sondern stellt in erster Linie ein bauphysikalisches und baukonstruktives Problem dar. Kondensationsfeuchte setzt sich auf kühlen Wandoberflächen ab, die wegen unzureichender Wärmedämmung in manchen Altbauten ein Problem darstellen. Baufehler wie Wärmebrücken führen ebenfalls in Neu- und Altbauten zur Wasserdampfkondensation. In Kombination mit Materialien wie Tapeten und Farben bietet sich dann ein idealer Nährboden für Schimmelpilze.

Auslöser von Allergien

Die davon ausgehenden Gefahren werden häufig unterschätzt. „Viele Schimmelpilz-arten können gesundheitsschädlich sein und Allergien auslösen“, berichtet Diplom-Ingenieurin Adriane Aust. „Die meisten Heimwerker verschlimmern durch ihre Eigenmaßnahmen unbewusst die Situation vor Ort“, erklärt die Ingenieurin. Der Grund: Durch das Ansprühen befallener Oberflächen wirbeln Schimmelpilzsporen in großer Menge auf, die entweder direkt eingeatmet werden oder sich an anderer Stelle im Innenraum absetzen können. Es besteht dann die Gefahr, Vergiftungen zu erleiden oder allergische Reaktionen wie Hautausschlag oder Atembeschwerden.