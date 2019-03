Offen, smart und gemütlich

Jeder Trend kennt einen Gegentrend – das betonen auch Möbelexperten gerne. Längst scheint es im Möbelhaus einfach alles zu geben: Jedes Sofa ist in so vielen Farben erhältlich, dass jeder Kunde seinen Wunschton finden dürfte. Jeder Schrank, jedes Regal, jede Küche lässt sich an ein Zimmer individuell anpassen. Es geht inzwischen weniger um einzelne Trends und Entwicklungen bei Farben, Materialien und Formen, erläutert Ursula Geismann vom Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM). „Sondern es geht vermehrt um Wohnkonzepte.“ Also darum, wie sich räumliche Einheiten wie Küche oder Wohnzimmer verändern oder gar zusammenwachsen – und darum, wie das moderne Zuhause unsere Sehnsüchte erfüllen kann. Hier die wichtigsten vier Einrichtungstrends für 2019.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019