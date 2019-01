Ohne Tabus

Noch nie hat sich jemand filmisch konkret an das Thema „Arier“ gewagt. Und das obwohl unter der vermeintlichen Marke „Arier“ in Deutschland gegen Menschen anderer Religion, Hautfarbe oder Geschlechtsorientierung gehetzt und gemordet wurde und wird. Auf einer persönlichen Reise versucht die Afrodeutsche Mo Asumang herauszufinden, was hinter der Idee vom „Herrenmenschen“ steckt. Sie begibt sich zu Pseudo-Ariern auf Nazidemos, reist zu den wahren Ariern in den Iran und trifft sich in den USA mit weltweit berüchtigten Rassisten und begegnet dem Ku-Klux-Klan.

Am Mittwoch, 20. Februar, ist Mo Asumang im Mannheimer Capitol im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kein Platz für Rassismus“ zu Gast. Nach der Vorführung ihres Dokumentarfilms „Die Arier“ wird es eine Diskussionsrunde geben. Einen Tag später findet eine Schülervorstellung statt.

Mo Asumang wurde 1996 Deutschlands erste Afrodeutsche TV-Moderatorin. Sie moderierte die Sendung „Liebe Sünde“. Seit dem arbeitet sie als Moderatorin, Produzentin, Regisseurin, Schauspielerin und Dozentin. Das Multitalent verbrachte aber in den vergangenen Jahren einen Großteil ihrer Zeit damit, sich dem Thema Rassismus und Integration zu widmen.

Auslöser dafür war eine Morddrohung der Neo-Naziband „White Aryan Rebels“, die in einem Lied sangen „Die Kugel ist für Dich, Mo Asumang“. Dieser Schock inspirierte Mo zu einer filmischen Spurensuche nach ihrer Identität als schwarze Deutsche. „Root Germania“ wurde 2008 für den „Adolf Grimme Preis“ nominiert. In ihrem Dokumentarfilm „Road to Rainbow“ (2010) hinterfragt Mo Asumang, wo nach Ende der Apartheid in Südafrika der Traum von Gleichberechtigung geblieben ist. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019