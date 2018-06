Originelle Geschenke, die überzeugen

Anzeige

Für viele ist der 14. Februar der romantischste Tag des Jahres. In einigen Ländern gilt der sogenannte Valentinstag als der Tag der Liebenden. Verliebte überraschen ihren Partner anlässlich dieses Tages gerne mit einem wohlüberlegten Geschenk. So werden gerne Blumen verschenkt – besonders die rote Rose erfreut sich großer Beliebtheit, da sie als ein Symbol für die Liebe angesehen wird. In einem schönen Blumenstrauß lässt sich zudem einfach ein Kuvert mit einem romantischen Liebesbekenntnis verstecken. Mit Hilfe solcher selbstverfassten Zeilen offenbart man dem Partner die eigenen Gefühle und sie zeigen die Wertschätzung, die man empfindet, da man sich für die Ausformulierung der Worte viel Zeit nimmt. Aber auch ein selbstgekochtes Candle-Light-Dinner, das aus den Lieblingsgerichten des Partners besteht, sorgt für freudestrahlende Augen.

Wer seinen Partner lieber mit einem ausgefalleneren Geschenk überraschen möchte, für den bietet sich ein Erlebnis-Geschenk an. Mit einem solchen Präsent kann man dem Partner auf kreative Weise zeigen, wie sehr man sie oder ihn mag. Wer seinem Herzblatt zum Valentinstag eine besondere Freude machen will, aber noch uninspiriert ist, was er schenken soll, kommt im Internet – abseits von Kaufhausgedränge und Menschenmassen – auf neue Ideen.

Gemeinsamer Genuss kommt immer gut an

Kulinarische Präsente kommen bei Genießern immer gut an. Das gilt besonders dann, wenn einzigartige und exotische Köstlichkeiten kredenzt werden. Beliebt bei Freunden edler Tropfen sind Weinproben oder auch, je nach Gusto, Bier-, Gin- oder Whiskyverkostungen. Einen ganz besonderen Abend zu zweit kann man auch mit einem Erlebnisdinner feiern – beispielsweise als romantisches Candle-Light-Dinner, als Dinner im Dunkeln, in einer Pferdekutsche oder sogar bei einem rustikalen Ritteressen. Unzählige Anregungen für Geschenke zum Valentinstag gibt es bei den verschiedenen Online-Anbietern für Erlebnisgeschenke.