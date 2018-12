Persönliche Beratung im Geschäft sorgt für ein besseres Kauferlebnis

Mode, Brillen, sogar Medikamente – mittlerweile kann man sich online beinahe alles kaufen. Nur ein paar Klicks zur Bestellung, und das Produkt ist innerhalb von ein paar Tagen im Briefkasten. So einfach ist das. Zumindest klingt es so einfach. Doch das Online-Shopping hält einige Tücken bereit, die diesen Einkauf schnell ganz ungemütlich werden lassen.

Denn was ist, wenn die Hose doch nicht richtig sitzt, die Brille beim Anprobieren vorm Spiegel nicht ganz so schick ist, wie es auf der Webseite aussah, oder der Postbote das dringend benötigte Grippemittel beim Nachbarn abgegeben hat, der nun nicht zu erreichen ist? Dann fängt der Stress erst richtig an. Wer hat schon Lust, die Hose wieder einzupacken, zur Post zu bringen und womöglich noch das Porto zu bezahlen? Und die passende Hose hat man dann immer noch nicht.

Viel einfacher und erfolgreicher geht das im Einzelhandel vor Ort. Hier stehen den Kunden qualifizierte Fachkräfte zur Seite, die helfen, das passende neue Lieblingsstück auszusuchen. Der Unterschied zwischen Einkaufen vor Ort und Online-Shopping ist schon beim Eintreten in ein Geschäft deutlich spürbar. Denn hier wird man freundlich begrüßt und bekommt meist direkt Hilfe angeboten.

Sobald man sich etwas im Laden umgeschaut hat, kann man sich von den dort arbeitenden Fachkräften umfänglich beraten lassen. Diese haben in den meisten Fällen fundiertes Wissen über ihre Produkte und Angebote, und können den Kunden somit das Beste empfehlen. Außerdem kann man das Produkt vor Ort anprobieren oder austesten und wird somit vor einem Fehlkauf besser geschützt. Und sollte dann doch mal etwas sein, bieten die meisten Geschäfte ihren Kunden eine gute Nachsorge oder die Möglichkeit zu einem schnellen und unkomplizierten Umtausch an. Persönlich ist eben doch meist besser. miz

