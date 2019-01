Trockenheit, niedrige Pegelstände, Fördermengen, Finanzmarktfaktoren, politische Krisen, Kriege – die Gründe für immer unkalkulierbarere Energiekosten sind ebenso vielfältig wie unberechenbar. So lagen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Preise für Haushaltsenergie und Kraftstoffe im vergangenen September 7,7, im Oktober 8,9 und im November 9,3 Prozent über dem jeweiligen Vorjahreszeitraum.

Für den Verbraucher lässt das nur einen Schluss zu: Die Energiekosten werden noch deutlich unberechenbarer, als sie es bereits sind. Die einzige Lösung heißt Autarkie, also (Hände) weg von fossilen Brennstoffen. Da sage und schreibe 84 Prozent des Energieverbrauchs in deutschen Haushalten für Raumwärme und Warmwasser benötigt werden, lässt sich mit Hilfe der Sonne eine ganze Menge machen.

„Im Rahmen der ‚Aktion Wintersonne’, die wir gemeinsam mit unserem Hersteller durchführen, erhalten Verbraucher beim Kauf einer Paradigma-Solaranlage noch bis zum 31. März 2019 zusätzlich zur ertragsabhängigen staatlichen BAFA-Förderung von uns einen Extrabonus in Höhe von 22 Prozent und können damit, je nach Anlage, weit über 12 000 Euro Gesamtförderung erhalten“, so Steffen Schlör, Geschäftsführer der Speyerer Schlör & Faß GmbH. Dabei könne jeder, ob im Falle einer bestehenden Immobilie oder eines Neubaus, nach eigenen Wünschen und Möglichkeiten entscheiden, wie schnell er seine persönliche Energiewende herbeiführen wolle. So könne man die Solaranlage auch nachträglich mit einer Pellet-Anlage kombinieren. Auf diese Weise lasse sich nicht nur die optimale Förderung erzielen, sondern darüber hinaus – ob stufenweise oder „in einem Rutsch“ – größtmögliche Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Versorgern und den vielen unkalkulierbaren Einflüssen schaffen.

Nähere Informationen dazu gibt es unter paradigma.de/Wintersonne oder telefonisch unter 06232/6 43 60. imp/pr

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.01.2019