Pflegeleichte Blütenpracht

Anzeige

Eine grüne Oase ist keine Frage der Größe, denn blühende Ampel- und Topfpflanzen verwandeln die Terrasse und den Garten im Handumdrehen in ein kleines Paradies. Petunien sind äußerst robuste und blühstarke, einjährige Pflanzen, mit denen man ein zauberhaftes Blütenmeer erschaffen kann. Sie sind wahre Sonnenanbeter, daher bieten ihnen Standorte nach Süden, Süd-Osten oder Süd-Westen die optimalen Bedingungen. Begonien sind ähnlich beliebte Blumen für Kübel und Ampeln. Auch sie haben einen unermüdlichen Drang zum Blühen, so dass auch Anfänger mit ihr schnelle Erfolgserlebnisse haben, und die Blütenpracht hält in aller Regel von Mai bis Oktober an. djd/imp