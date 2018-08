Pizza, Party und Prozente

Anzeige

Bei der Lampertheimer Sommernacht erwartet die Besucher nicht nur Sand zwischen den Zehen und ein tolles Musikprogramm – auch die Stände rund um den „Strand“ und die teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt bieten tolle Angebote und Aktionen.

Singender Pizzabäcker

Musikalische Unterhaltung gibt es nicht nur von DJ Steez und Mario Nowack, sondern auch das Weight Watchers Center bietet im wahrsten Sinne des Wortes mediterrane Klänge. Denn hier gibt es nicht nur kostenlose Pizza in der Bar Bella Italia – solange der Vorrat reicht – sondern der singende Pizzabäcker Naro Vitale versüßt den Besuchern auch den Genuss.

Noch mehr Musik gibt es im Partyzelt von me & mam. Dort heizen die jungen Damen- und Herrenmannschaften des TC Rot-Weiß mit Center Court Cocktails ein. Hochsommerliche Preise und die Anreise erster Spätsommerkollektionen warten im me & mam Geschäft auf Shopping-Freunde. Derweil kühlen an der Blue Bar von Horlé Mode sommerliche Erfrischungsdrinks erhitzte Gemüter ab. Im Laden selbst gibt es für Besucher Angebote in den Abteilungen Mode, Wäsche und Living. Weitere Cocktails und Erfrischungen erwarten durstige Sommernacht-Freunde in der Café Konditorei Schmerker mit Schmerker’s Karibik Bar, der Cavatappi-Bar und beim Boxheimer Getränke- und Veranstaltungsservice mit der LA-Beach-Bar.