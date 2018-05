Anzeige

Das leise Plätschern eines Baches hat etwas Beruhigendes und gleichzeitig Anregendes. Im Sommer locken vor allem Erfrischung und Abkühlung in die Nähe des Wassers. Mit Fachwissen und verschiedenen Techniken lässt sich der Traum vom bewegten Wasser auch im eigenen Gärten individuell erfüllen.

Gärten mit natürlichem Gefälle bieten ideale Voraussetzungen für einen naturnah gestalteten Bach. Mit Steinen kann der Lauf des Wassers geschwungen von der höchsten Stelle des Hangs bis in einen Teich geleitet werden. So wählen Landschaftsgärtner bei der Anlage eines steileren Grundstücks beispielsweise große, kantige Findlinge. Mit ihnen lässt sich ein Gebirgsbach nachahmen und es entstehen eindrucksvolle Wirbel. Außerdem bieten diese Steine einen natürlichen Widerstand und bremsen die Schnelligkeit des Flusses. Solche ruhigen Bachbereiche sind auch für Tiere im Garten wichtig. Eine üppige Uferbepflanzung bietet den tierischen Gartenbewohnern gute Rückzugsorte. Zugleich trägt sie zur Natürlichkeit des Baches bei. In der Regel ist der Boden um einen Bach relativ feucht, daher sollten die Pflanzen mit solchen Standortbedingungen zurechtkommen. Die Experten für Garten und Landschaft wählen beispielsweise die gelbblühende Trollblume oder großblättrige Funkien. Genauso gut sind die Sibirische Schwertlilie, der Frauenmantel oder Farne geeignet.

Auch in Gärten ohne natürliche Hanglange können Bäche integriert werden. Schon ein bis zwei Prozent Neigung reichen aus. Eine integrierte Pumpe unterstützt bei Bedarf den natürlichen Fluss. Runde Steine sind für das Gewässerbett zu empfehlen, denn sie bieten nur wenig Widerstand und beeinflussen die Fließgeschwindigkeit kaum.