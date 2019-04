Programm für Groß und Klein auf dem Messplatz

Vom Freitag, 5. April, bis Ostermontag, 22. April, verwandelt sich der Festplatz in Speyer zu einem bunten Messetreiben. Zusätzlich zu einer großen Zahl an attraktiven Fahrgeschäften erwartet die Besucher eine Fülle an kulinarischen Angeboten.

Die Besucher können eine familienfreundliche Fahrt auf dem Riesenrad erleben, und auch die Rundfahrgeschäfte sowie der Automatik-Skooter bieten Fahrspaß für Groß und Klein. Wer Nervenkitzel sucht, dem empfiehlt sich eine Fahrt mit der Hochfahrattraktion. Zusätzlich zu zahlreichen Geschäften, die Kinderherzen höher schlagen lassen, wird eine Belustigungsanlage für Spaß und gute Laune sorgen.

Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, an den zahlreichen Ball- und Pfeilwerf-, Los- und Ringwurfgeschäften oder mit Angelspiel und Schießwagen das eigene Geschick unter Beweis zu stellen. Die gemütlichen Biergärten und Imbissbetriebe laden mit rund 600 Sitzplätzen zum Verweilen ein. Für den Nachtisch sorgen Süßwaren-, Eis- und Crêpewagen mit vielen Möglichkeiten zum Naschen. Die Verkaufsgeschäfte laden zum Bummeln über den Festplatz ein. Der Messeauftakt am Freitag, 5. April, steht unter dem Slogan: „Test the Best“. An diesem Tag gibt es an jedem Geschäft von 16 bis 17 Uhr ein Ein-Euro-Schnupperangebot – eine Möglichkeit für alle, die ersten Runden auf den Fahrgeschäften günstig zu testen und verschiedene Köstlichkeiten auszuprobieren. Die Eröffnung findet um 18.30 Uhr durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit dem Fassbieranstich auf dem Verweilplatz der Firma Barth statt. Danach lädt ein Messerundgang mit einer kleinen Messeführung zum Erkunden der Frühjahrsmesse 2019 ein.

Bereits ein fester Bestandteil der Speyerer Messe sind die Kinderhelden und -Idole zum Anfassen am Samstag, 6. April, 13. April und 20 April, jeweils von 15 bis 19 Uhr. Auch eine Märchenprinzessin in ihrem wunderschönen Kleid wird auf dem Festplatz zu sehen sein und bietet die Gelegenheit, Fotos mit ihr zu machen.

Zum Ende der Frühjahrsmesse 2019 erleuchtet der Himmel mit einem Musik-Abschluss-Feuerwerk am Ostermontag, 22. April, gegen 21 Uhr.

Generell ist die Frühjahrsmesse montags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr sowie freitags, samstags und an Tagen vor Feiertagen bis 23 Uhr, sonntags und feiertags bereits ab 12 Uhr geöffnet. An Karfreitag, 19. April, bleibt die Messe geschlossen. red

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.04.2019