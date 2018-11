Projekte für 2019?

Ladenburg.Viele Sätze der Kunden, Partner, Mitarbeiter oder Freunde der Bau- und Möbelschreinerei Heiko Schmidt beginnen mit den Worten „Ich habe schon wieder eine Idee“ beziehungsweise „Mein Partner und ich haben ein Projekt.“ Ist erstmal eine Entscheidung gefallen, ist man bei Heiko Schmidt genau richtig. Egal was die Kunden vorhaben, das fachmännische Team unterstützt sie gerne nach den individuellen Wünschen und bietet auch Kooperationen mit anderen Gewerken an, damit alle handwerkliche Leistungen aus einer Hand stammen. Der Anspruch ist dabei, allen Räumen eine eigene Form zu verleihen, die zu den Kunden und deren Lebensstil passt.

Vom Möbelunikat bis hin zu großen Projekten – das Leistungsportfolio des Betriebs reicht von der Einzelfertigung von Maßmöbeln über das Verlegen von Parkett, den Einbau von Zimmer- und Haustüren bis hin zur Fenster- und Rolladenmontage für Privat- und Gewerbekunden.

Bereits seit 2004 ist die Bau- und Möbelschreinerei Heiko Schmidt eine feste Größe in der Metropolregion Rhein-Neckar. Im Bereich Innenausbau gestaltet, plant und fertigt das Unternehmen in seinem Firmensitz in Ladenburg für die Kunden vollständige Einrichtungskonzepte mit viel Liebe zum Detail. Der Qualitätsanspruch und die Freude am technischen Detail beginnt bereits bei der Entwurfsfindung für und mit dem Kunden. Dank der innovativen und fotorealistischen CAD-Unterstützung entstehen hier ganz persönliche und individuelle Einrichtungslösungen mit einer hohen Wertigkeit.

Im Bereich Bau dreht sich (fast) alles um das Fenster. Ein modernes Fenster soll das Licht der Jahreszeiten einfangen, doch deren Launen –Sturm, Regen, Kälte – Einhalt gebieten. Es soll eine Öffnung zur Welt sein, doch deren Lärm einen Riegel vorschieben. Es soll Blicke auf sich ziehen, doch Langfinger verzweifeln lassen –und dies nicht nur aus Holz, sondern auch in Holz-Alu, Alu oder Kunststoff.

Für den Fall, dass gerade kein Projekt ansteht, es aber plötzlich klappert, klemmt, pfeift oder quietscht, steht der Kundendienst binnen 24 Stunden unter kundendienst@hs-schreinerei.de zur Verfügung. „Nutzen Sie die langjährige Erfahrung unserer Schreinermeister für Ihre (Bau)Projekte im Jahr 2019. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Weihnachtszeit“, freut sich Inhaber Heiko Schmidt auf die nächsten Projekte. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018