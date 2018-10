Purer Genuss für alle Sinne

Die 21 Teilnehmer sorgen auch in Seckenheim für einen abwechslungsreichen Abend, der gespickt ist mit zahlreichen Highlights aus den bereichen Kultur und Kulinarik. Der Stadtteil im Osten Mannheims überzeugt nicht nur durch seine Lage direkt am Neckar, auch die diversen ansässigen Geschäfte sprechen für Seckenheim.

Ausgewählte Aktionen im Überblick: n N & N Modehaus Goldgrube: Wer sich bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ von Innen wärmen möchte, ist beim N & N Modehaus Goldgrube in der Seckenheimer Hauptstraße 110 genau richtig. Nebem schmackhaften Schmalzbroten gibt es hier auch warmen Schnaps. n Augenoptik und Hörgeräte Löffler: In der Seckenheimer Hauptstraße 116-118 gibt es bei Augenoptik und Hörgeräte Löffler selbstgemachte Leckereien wie verschiedene Liköre, „Gsälze“ und Rumtopf von Ruth Frank (Früchte Frank in Gellmersbach). Petra Eckard präsentiert des Weiteren ihre handgefertigten Unikate aus Wolle und Stoff. Schals, Ketten und weitere interessante Accessoires zählen zu ihrem Repertoire. imp

