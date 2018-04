Pures Fahrvergnügen auf zwei Rädern

Anzeige

Wer noch nie ein gutes E-Bike gefahren ist, weiß nicht, was ihm entgeht. So löst sich die anfängliche Skepsis mancher Leute spätestens bei einer Probefahrt in ein breites Grinsen oder überraschtes Lachen auf, weiß das Team von Traditionsunternehmen Schreiber Zweirad & Motor-Technik in der Käfertaler Straße 220a-222.

Bewegung, Leichtigkeit, Geschwindigkeit und vor allem jede Menge Spaß – E-Bikes sind die moderne Mobilität der Extra-Klasse. Dabei ist E-Bike-Fahren gesund und macht glücklich, denn wer die elektrische Unterstützung genießen möchte, muss fortwährend in die Pedale treten, um das volle Fahrvergnügen auskosten zu können.

Von komfortabel bis athletisch, für Jung und für Alt – durch ein vielseitiges Angebot von Top-Marken gibt es für Jedermann das passende E-Bike. Und wer doch ganz bequem Gas geben möchte, kommt beim Zweirad-Experten natürlich auch nicht zu kurz. Dieses Jahr mit im Gepäck ist die Königin aller Motorroller: die Vespa. Denn wie keine andere verbindet sie zeitlose Klassik, stilvolle Eleganz und modernste Technik miteinander.