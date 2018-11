Qualität, Vielfalt und persönliche Beratung

Am 22. Oktober 1888 gründete der Mützenmacher und Kürschnermeister Christian Schad in der Ludwigstraße in Ludwigshafen sein Hut- und Pelzgeschäft. Seit 130 Jahren steht Chr. Schad für Qualität und perfekten Service. Ulla und Andreas Schad nehmen sich Zeit und beraten ihre Kunden umfangreich, individuell und fachkompetent.

Damen- und Herrenmode

In den Geschäftsräumen im Zentrum Ludwigshafens findet man Damen- und Herrenmode aus Pelz, Lammfell und Leder sowie wunderschöne Kollektionen aus feinem Alpakahaar und weichem Merino-Walk. Zahlreiche Accessoires ergänzen das Sortiment: Hüte, Mützen, Gürtel und Handschuhe in verschiedenen Farben und Formen, schicke Handtaschen, Börsen, Kleinlederwaren und Schals.

Kürschnermeister Andreas Schad fertigt in der eigenen Werkstatt nach Maß Modelle für Kunden und arbeitet in die Jahre gekommene Pelzmäntel und Jacken zu modischen Bekleidungsstücken oder Wohnaccessoires um. Auch mit Änderungen und Reparaturen ist man dort an der richtigen Adresse.

Ob Spezialreinigung oder Sommeraufbewahrung, das persönliche Lieblingsstück ist bei Chr. Schad in besten Händen. Zudem bietet die Familie Schad ihren Kunden die regelmäßige Imprägnierung der gekauften Leder- und Lammfellmodelle kostenfrei an.

Ulla und Andreas Schad freuen sich auf jeden Besuch. In angenehmer und freundlicher Atmosphäre im Ladengeschäft macht das Stöbern Spaß, Schwellenangst braucht hier niemand zu haben. Zudem erwarten die Kunden tolle Jubiläumsangebote. red/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018