Qualitätsfahrzeuge seit 42 Jahren

Die Erfolgsgeschichte vom Autohaus Korb in Lampertheim beginnt am 3. April 1976 in der Gaußstraße 2. An diesem Tag eröffnete Kfz-Meister Rudolf Korb sein Unternehmen. Nach nur einem halben Jahr Bauzeit war dort das Autohaus aus dem Boden gezogen worden. Und kurz darauf klopfte auch einer der größten Autohersteller der Welt an die Tür: Ford wurde Vertragspartner vom Autohaus Korb. Und dies ist er bis heute geblieben.

Angetrieben von dem Gedanken, dem Kunden den besten Service zu bieten, verschaffte sich Rudolf Korb einen festen Platz bei seinen Kunden, denn diese wissen, was sie an der Fachwerkstatt haben. Heute wird das Autohaus bereits in zweiter Generation geführt. Karsten Korb, Sohn und Diplomingenieur, stieg 1994 als Partner ein und ist heute Geschäftsführer der Autohaus Korb GmbH. Seit 2016 wird er dabei von seiner Frau Isabella unterstützt.

Kunden genießen dort kompetente Beratung durch Joachim Kern, der auf rund 15 Jahre Verkaufserfahrung zurückblicken kann. Bei Bedarf werden die Vorteile und Nachteile von Leasing und Finanzierung gegenübergestellt. Im Angebot hat das Autohaus Korb außerdem top geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie. Und wer sein zukünftiges Auto auf Herz und Nieren testen möchte: „Probefahrten sind bei uns selbstverständlich“, sagt Karsten Korb. Wer sich dann für ein Auto entschieden hat, dem erklärt das Team bei der Abholung ausführlich die eigenen vier Räder.