Raus aus dem Alltag und rein in das Abenteuer

Einer der Messeschwerpunkte des 25. ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz sind die Schiffsreisen – ein mittlerweile sehr nachhaltiger Trend. M’Ocean Reisen und Meer, ein preisgekröntes Kreuzfahrt-Reisebüro mit weltweiten Zielen vom Norden bis zur Karibik, präsentiert beispielsweise „Alaska – Wale, Bären & Natur“ oder auch „Ostküste der USA – Kultur & Karibik“, Kap Hoorn und den Panama-Kanal.

Ebenfalls schon lange dabei ist mit nicko cruises auch wieder einer der führenden europäischen Flusskreuzfahrt-Anbieter, der mit 28 Schiffen, die auf 27 Gewässern kreuzen, sowie 61 Routen und 650 Abfahrten die schönsten Flüsse der Welt ansteuert, am Start. Hinzu kommen weitere Anbieter und Reiseveranstalter aus diesem Segment.

Ebenfalls vor Ort ist das auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüro ServicePlus aus Ladenburg, das nicht nur Privatpersonen, sondern auch Vereinen, Organisationen und Firmen mit Planungshilfen und reichlich Expertenwissen die optimale Reise organisiert. Das Feld ist so gut besetzt, dass es in diesem Jahr sogar ein Kreuzfahrtforum auf dem ReiseMarkt geben wird. Der weitgereiste Comedian Markus Ströhlein und andere Kreuzfahrt-Experten stellen Schiffe, Ziele und unterschiedliche Formen von Kreuzfahrten vor.

Busreisen: Nie aus der Mode

Immer nachgefragt und nie aus der Mode sind Busreisen, die in großer Vielfalt gebucht werden können. Unter anderen bei den fünf Busreiseveranstaltern, die sich mit ihren neuesten Reisebussen auf der Messe vorstellen, so auch die Pfadt Busreisen aus Germersheim. Neben erlebnisreichen Tagesfahrten wie etwa zur BUGA Heilbronn, zu „Rhein in Flammen“ in St. Goar oder zur Insel Mainau stehen auch wieder die klassischen Musicalfahrten nach Stuttgart zu „Aladdin“ und „Anastasia“ auf dem Programm, ebenso wie die klassischen Städtereiseziele Prag, Dresden und Brüssel und eine besondere Barcelona-Reise.

Fahrradbegeisterte können gemeinsam auf geführten Touren die schönsten Gegenden Deutschlands und Europas erkunden und sich dabei des Komforts eines Begleitbusses erfreuen.

Fahrrad- & Outdoor-Bereich

Markus Kunkel vom „Rad-Sport-Bergstraße“ stellt fünf bis sechs verschiedene Fahrradmarken vor. Ergänzt wird das Angebot durch die umfangreiche Modellpalette von HNF-Nicolai, einem Hersteller hochwertiger E-Bikes aus Berlin-Brandenburg. Es wird auch einen kleinen Parcours zum Testen geben. Präsentieren wird sich auch der ADFC Heidelberg, auf dem ReiseMarkt kein Fremder.

Mit dem Wohnmobil auf Achse

Neu auf dem ReiseMarkt ist auch eine Präsentation der besonderen Urlaubsform mit dem Wohnmobil. So präsentiert Mercedes-Benz Vans die Erweiterung seiner Produktfamilie kompakter Reise- und Freizeitmobile um ein weiteres Mitglied: Zielgruppe für den neuen Marco Polo Horizon sind nicht nur junge Familien, sondern auch Sportbegeisterte und Outdoor-Fans, die das spontane Abenteuer suchen. ReiseMarkt-Besucher können den Newcomer mit höchst variablem Innenraum und komfortablen Schlafplätzen für bis zu fünf Personen auf dem großen Stand von Mercedes-Benz in der Maimarkthalle frühzeitig in Augenschein nehmen.

Ebenfalls anzutreffen ist der Taruk Safari Tourer: Der Reiseveranstalter Taruk stellt sein Spezialfahrzeug für Safaris vor und zeigt außerdem Filmdokumentationen seiner schönsten Reisen. imp

Mittwoch, 02.01.2019