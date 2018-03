Reise durch die Jahreszeiten

Anzeige

Wohnen unter Glas in einem schmucken und gut geplanten Wintergarten eröffnet zu jeder Jahreszeit ganz andere Möglichkeiten. Man spürt an diesem gemütlichen Platz die Veränderungen der Natur ganzjährig besonders intensiv.

Sommerträume und Winterfreuden

Im Frühling beispielsweise lassen die ganz nah am Wintergarten sprießenden Krokusse schon Sommerträume wach werden. Die ersten warmen Sonnenstrahlen zaubern angenehme Temperaturen in den Wintergarten und erwärmen die angrenzenden Räume. Im Sommer dann wird der Wintergarten zum Refugium, wenn Gewitter oder Regenschauer den Freiluftaktivitäten Grenzen setzen. Unter Glas kann man Blitz, Donner und Regen trotzen und eine gesellige Runde wohlbehütet fortsetzen.

Auch der Herbst mit seiner Farbenpracht lässt sich bei Wind und Wetter in einem Wintergarten besonders genüsslich erleben. Im Winter dann verzaubern tänzelnde Schneeflocken auf dem Glasdach sowie der abendliche Blick hinauf zum Sternenhimmel und in den weiß gezuckerten Garten die Nutzer des Wintergartens. Das Lebenselixier Licht lässt sich gerade in der grauen und düsteren Jahreszeit über den Wintergarten ausgesprochen gut ins Haus holen.