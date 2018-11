Retro und Vintage bleiben chic

Früher war zwar nicht alles besser – aber doch so manches bunter, verspielter und viel gemütlicher. Wenn es um Möbel, Bodenbeläge und Trends für die Wandgestaltung geht, lässt der aktuell angesagte Retro-Stil die wilden fünfziger Jahre mit Rock and Roll und Nierentisch oder die Zeit der Hippies mit Blumendekoren und bunten Farbtupfen in den eigenen vier Wänden wieder aufleben. Dabei werden nicht einfach die Möbel von gestern und vorgestern aus dem Museum geholt – stattdessen lassen sich die wiederentdeckten Wohnstile frisch interpretieren und mit dem Mix von Alt und Neu individuell inszenieren.

Alt und Neu elegant kombinieren

Nostalgie und ausgefallene Eleganz machen den Vintage-Look so beliebt. Retro-Möbel zeichnen sich dabei vor allem durch ihre ausdrucksstarken Formen aus – geometrische, klare Linien treffen sanfte Kurven. Klare, reduzierte Tischformen beispielsweise unterstreichen den wertigen Charakter von massivem Holz. Massivholzmöbel, die vor Jahrzehnten vollkommen gang und gäbe waren, erleben ihre Renaissance. Die klassische Struktur von Eichenholz etwa verleiht jeder Wohneinrichtung eine besondere Wärme – allerdings nicht so drückend-dunkel wie früher, sondern in hellen Qualitäten und luftigen Designs. Tischler und Schreiner können individuelle Möbelanfertigungen – vom Tisch über die private Bibliothek bis zu Hifi-Möbeln – übernehmen. Die Handwerker kennen die Naturmaterialien und können Verbraucher zu den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten beraten.

Wertige Böden aus Holz

Holz ist aber nicht nur ein trendiges Thema für den Möbelbereich. Auch als Bodenmaterial punktet der natürliche Baustoff mit Robustheit, Langlebigkeit und seiner Wirkung auf ein gesundes Raumklima. So strahlen etwa große Loft-Wohnungen im Look der fünfziger Jahre mit einem edlen Massivholzboden gleich viel mehr Wärme und Wohnlichkeit aus. Auch zur trendigen und gleichzeitig zeitlos-eleganten Bodengestaltung haben Schreinerbetriebe die passenden Einrichtungsideen parat. djd

