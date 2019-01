Rheinau: Der Markt als sozialer Treffpunkt

Auch 2019 bietet der Wochenmarkt in Rheinau seinen Kunden ein vielfältiges Angebot und dient als sozialer Treffpunkt für die Bewohner des Stadtteils im Mannheim-er Süden. Hier kann man sich mit den Beschickern rege austauschen und viele interessante Informationen rund um die hochwertigen Lebensmittel der Markthändler erfahren.

Renate Abel aus Speyer bietet an ihrem Verkaufswagen beispielsweise allerlei Backwaren, während der Bensheimer Arman Ajiri Feinkostspezialitäten und Antipasti wie Oliven, Schafskäse, Pepperoni, Frischkäsecreme, eingelegte Artischocken sowie Olivenöl, Essig, Fladenbrot und Trockenfrüchte verkauft. Kartoffeln und Zwiebeln gibt es hingegen am Stand von Herbert Boelitz. Nicole Weis-Kirsch führt Käse und Molkereiprodukte in ihrem Sortiment und ergänzt dieses durch Eier.

Frischer Fisch, Meeresfrüchte, geräucherter Fisch, gebeizter Lachs, frische Salate, Cocktails und Marinaden sowie frisch gebackenes Fischfilet und Fischbrötchen zum Verzehr an Ort und Stelle – all das und noch viel mehr gibt es am Stand von Samantha Gocht aus Oberhausen-Rheinhausen. Fleisch-, Wurst- und Teigwaren erhalten alle Marktbesucher hingegen beim Mannheimer Peter Burkhardt sowie am Verkaufswagen von Klaus Winkler, der Fleisch- und Wurstspezialitäten aus Geflügel vertreibt. Mit Obst, Gemüse und Kartoffeln von Norbert Herbst Markthandel GmbH oder von Bernhard Stapf lässt sich der Einkauf abrunden. Ist der Wocheneinkauf abgehakt, kann man sich mit Schnittblumen und Topfpflanzen von Aynur Kilinc die eigenen vier Wände verschönern. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019