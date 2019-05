Rund um Pkw und Motorräder

Gut, preiswert, schnell und zuverlässig – das ist das Credo des Kfz- und Zweiradservice Bühler in der Schwetzinger Vorstadt in Mannheim. Der Meisterbetrieb bietet seinen Kunden einen zuverlässigen und qualitativ-hochwertigen Service rund um Motorräder und Pkw an.

Ob Inspektion oder Reparatur, TÜV oder ASU – die Kunden können mit allen Anliegen rund um ihr Kraftfahrzeug in die Heinrich-Lanz-Straße 40-42 kommen. Der inhabergeführte Meisterbetrieb rund um Benjamin Bühler bietet zudem Specials wie Klimaservice und Automatikgetriebespülungen an. Auch Reifenwechsel gehören zum Angebot des Fachbetriebs. Die Einlagerung der Räder wird zu einem sehr günstigen Preis angeboten. Zudem können die Kunden Reifen vieler großer Marken über den Kfz- und Zweiradservice Bühler beziehen.

Im Falle eines Unfalls, nach Vandalismus oder einem Steinschlag in der Windschutzscheibe kümmert sich das Team vom Kfz- und Zweiradservice Bühler um eine schnelle und unkomplizierte Schadensabwicklung – vom Gutachten bis zur Kostenabwicklung mit der Versicherung. Die Fahrzeuge werden nach dem Schaden wieder instand gesetzt und fachgerecht lackiert.

Und auch wer einen „alten Schatz“ zu Hause hat, kann zu Bühler kommen: Autos, Vespas und mehr werden dort fachkundig restauriert. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019