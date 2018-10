Rundum wohlfühlen

Das Physiozentrum in in der Kehler Straße 5 in Seckenheim hat einen großzügig ausgestatteten Gerätebereich und bietet damit optimale Möglichkeiten zur Behandlung im orthopädischen und chirurgischen Bereich.

Wohltuende Massagen

Wer sich selbst in der kalten Jahreszeit und im bald beginnenden vorweihnachtlichen Trubel Entspannung schenken möchte, ist im Physiozentrum genau richtig: Hier gibt es auch wohltuende Massagen. Und als Geschenk für einen lieben Menschen sind Massage-Gutscheine eine tolle Idee.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.physiozentrum.info. pr

