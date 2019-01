Salat mit Grünkohl

Zutaten

1 großer Bund Grünkohl

1/2 TL Salz

1 EL Olivenöl

1 Stück Salatgurke

Dressing

2 EL weiße Misopaste

2 TL Kapern

1 EL Nährhefe (Hefeflocken)

frisch gepresster Saft von einer halben Zitrone

60 g Nüsse nach Geschmack

Zubereitung

Den Kohl in Stücke rupfen und den harten Strunk aus der Mitte entfernen. Die Kohlblätter mit Salz und Olivenöl in eine große Schüssel geben und die Blätter mit den Händen massieren, bis sie weicher werden. Gurkenscheiben dazugeben und die Schüssel beiseitestellen. Für das Dressing sämtliche Zutaten mit 2 Esslöffeln Wasser in einem Standmixer zu einer glatten Soße pürieren. Das fertige Dressing über den Salat gießen und ihn entweder sofort servieren oder einen Tag ziehen lassen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019