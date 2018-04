Sammlerfreuden und Schnäppchenjagd

Anzeige

Beliebter Anlaufpunkt beim verkaufsoffenen Sonntag in der Ludwigshafener Innenstadt ist der klassische Flohmarkt im Kulturzentrum dasHaus. Im Gebäude und auf dem Vorplatz an der Ecke der Bahnhof- und Berliner Straße lädt der Markt am 8. April von 13 bis 17 Uhr zur Spätschicht ein.

Das Angebotsrepertoire dieses Marktes umfasst traditionell ausschließlich Gebrauchtwaren privater Anbieter. Darüber hinaus sind gemeinnützige Institutionen dazu eingeladen, über ihre Projektarbeit zu informieren und durch den Verkauf am Stand Gelder für die Vereinsarbeit zu erwirtschaften. Auf der offenen Bühne gastiert voraussichtlich ein musikalisches Duo, dessen Zusammensetzung allerdings erst kurzfristig feststehen wird.

Die Anmeldung für Aussteller ist ausschließlich unter der Rufnummer 0621/62 58 28 möglich. Der klassische Flohmarkt ist eine Veranstaltung des Fördervereins dasHaus. Der Eintritt ist frei. pr