Schlemmerfreuden im Winter

Schlemmerfreuden in den kalten Wintermonaten bietet das Best Western Plus Delta Park Hotel im Restaurant „Europa Garten“. Im November und Dezember warten zahlreiche kulinarische Besonderheiten und festliche Anlässe, die auf die Weihnachtszeit einstimmen. Am 11. November etwa präsentiert sich der Sunday Brunch pünktlich zum Martinstag und verwöhnt mit einem Gänsebuffet, von dem man noch lange schwärmen wird. Die weihnachtliche Einstimmung folgt am ersten Advent, dem 2. Dezember. In entspannter Atmosphäre erweitert ein ausgedehntes Brunchbuffet mit festlichen Leckereien das sonntägliche Langschläferfrühstück für die ganze Familie. Weihnachtliche Leckerbissen gibt es auch beim Weihnachtsbuffet am 25. Dezember, das köstliche Gerichte mit familiärer Atmosphäre verbindet. Gut zu wissen: Zu den genannten Terminen sind die Getränke bereits im Preis enthalten, ebenso parkt es sich in der hoteleigenen Tiefgarage kostenfrei. pr

Best Western Plus Delta Park Hotel Keplerstraße 24 68165 Mannheim & 0621/4 45 10 www.delta-park.de info@delta-park.bestwestern.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018